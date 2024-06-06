Россия ограничила поставку благородных газов, которые необходимы для выпуска чипов

Россия ужесточает контроль за экспортом благородных газов

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

До конца 2024 года экспорт благородных газов (неон, гелий, криптон и прочие) из России будет проходить под контролем Минпромторга и правительства. Эти ресурсы необходимы для производства микрочипов, сообщает EADaily.

Фото: Stockvault.net is licensed under CC0 1.0 UNIVERSAL

Решение российских властей стало ответом на прекращение поставок микрочипов из Тайваня в Россию. Многие эксперты считают, что теперь производство станет ещё сложнее, а глобальный кризис с дефицитом чипов обострится.

Для производства полупроводниковых компонентов, помимо сложных технологий, требуются инертный неон и палладий. Россия и Украина добывают до 90% мирового неона. Например, компания "Ингаз" из Мариуполя обеспечивает две трети украинского производства, а оставшуюся часть добывают на одесском "Криоине", который сейчас не функционирует.

Экспорт российского палладия также запрещен. На Норильском металлургическом комбинате, крупнейшем месторождении этого металла, производится достаточно палладия, чтобы покрыть 35% потребностей рынка США. Теперь, по мнению экспертов, многим придется искать компромиссы и договариваться с Россией.