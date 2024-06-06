Финский бизнес теряет миллиарды евро после ухода из России

Финские компании больше не ведут бизнес в России

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно опросу, проведённому Торговой палатой Финляндии среди менеджеров по экспорту, финские компании прекратили ведение бизнеса в России, сообщает EADaily.

Фото: eigene Bilder by Томас Грэмс is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Как сообщает телерадиовещательная корпорация Yle, среди участвующих в опросе финских компаний, лишь 2,2% отметили, что всё ещё находятся в процессе выхода из российского рынка.

В опросе, проведённом Торговой палатой Финляндии в конце прошлого месяца, приняли участие 93 экспортные компании из различных регионов страны.

По данным газеты Helsingin Sanomat, уход с российского рынка обошёлся финским компаниям почти в 4 млрд евро. Наибольшие потери понесла энергетическая компания Fortum, потерявшая 1,7 млрд евро.