Bloomberg: Намибия может добиться больших успехов в области экологически чистой энергии

Намибия может стать центром производства "зеленого водорода"

2:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сегодня наука далеко шагнула вперед — изобретен параболический солнечный концентратор. Он преобразует солнечную энергию в водород, который называют экологически безупречным водородом, то есть зеленым. Срок эксплуатации такой установки может достигать 20 лет.

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В мире немало стран, которые уже используют такие установки. Для Европы в настоящее время это особенно актуально, так как поставки газа (по известным причинам) из России ощутимо сократились. Решением проблемы стал проект строительства предприятия по производству экологически чистого водорода в Намибии. Об этом пишет Bloomberg.

Намибия — южноафриканское государство, которое называют иногда африканской Швейцарией. Когда-то (в течение 20 лет) Намибия была колонией Германии, поэтому часто можно услышать немецкую речь на улицах, в магазинах. Более 80% жителей — христиане, в основном лютеране. В Намибии расположена пустыня Намиб, которая простирается на 1900 км вдоль побережья Атлантики. Основные отрасли — сельское хозяйство, туризм.

Сегодня Намибия делает ставку на формирование совершенно новой цепочки в экономике — от производства водорода, который превращается в аммиак для транспортировки, до сопутствующих "зеленых” продуктов, — что позволит ей занять лидирующие позиции в развитии экологически чистых технологий и, наконец, заявить о себе на карте мира.

Европейский инвестиционный банк объявил о выделении кредита в размере 500 миллионов евро на развитие производства экологически чистого водорода в Намибии. Германия будет также частично финансировать этот проект.

Солнечную энергию пустыни Намиб будут "ловить" с помощью широкого спектра панелей и направлять ее в электролизеры, которые расщепляют воду на составляющие ее молекулы, водород и кислород. Затем продукт будет превращен в экологически чистый аммиак, который в новых портах на танкерах отправится в Европу.