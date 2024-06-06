Стало известно, зачем в России вернули купюры 5 и 10 рублей

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Купюры 5 и 10 рублей вернутся в оборот

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Экономика

Возврат купюр номиналом в 5 и 10 рублей в оборот необходим для удобства граждан и обеспечения размена, заявил глава Гознака Аркадий Трачук на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает газета "Известия".

Купюры 5 и 10 рублей вернутся в оборот
Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Трачук объяснил, что использование монет вызывает трудности из-за их большого веса и объёма, особенно в регионах с низким уровнем проникновения электронных платежей.

Он подчеркнул, что в таких областях, как Дальний Восток, Север, и зоны специальной военной операции, монеты создают дополнительные неудобства из-за своего веса и объёма. В этих условиях банкноты оказываются более удобным средством для расчётов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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