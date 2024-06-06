"Вкусно - и точка" анонсировала появление в меню халяльных блюд

"Вкусно и точка" хочет ввести в меню халяльные блюда

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный директор сети ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" Олег Пароев сообщил о планах включить в меню халяльные блюда. Об этом он рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

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Пароев отметил, что сейчас ведётся активный поиск поставщиков халяльной продукции. Он подчеркнул, что важность таких поставщиков обусловлена особым способом выращивания, забоя и обращения с животными, соответствующим халяльным стандартам.

Генеральный директор также указал на необходимость предоставления халяльного меню в регионах с преимущественно мусульманским населением, которое строго соблюдает требования халяль.