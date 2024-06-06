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"Вкусно - и точка" анонсировала появление в меню халяльных блюд

"Вкусно и точка" хочет ввести в меню халяльные блюда

0:45
Экономика

Генеральный директор сети ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" Олег Пароев сообщил о планах включить в меню халяльные блюда. Об этом он рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

"Вкусно и точка" хочет ввести в меню халяльные блюда
Фото: unsplash.com by Dan Gold is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Пароев отметил, что сейчас ведётся активный поиск поставщиков халяльной продукции. Он подчеркнул, что важность таких поставщиков обусловлена особым способом выращивания, забоя и обращения с животными, соответствующим халяльным стандартам.

Генеральный директор также указал на необходимость предоставления халяльного меню в регионах с преимущественно мусульманским населением, которое строго соблюдает требования халяль.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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