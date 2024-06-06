Генеральный директор сети ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" Олег Пароев сообщил о планах включить в меню халяльные блюда. Об этом он рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает ТАСС.
Пароев отметил, что сейчас ведётся активный поиск поставщиков халяльной продукции. Он подчеркнул, что важность таких поставщиков обусловлена особым способом выращивания, забоя и обращения с животными, соответствующим халяльным стандартам.
Генеральный директор также указал на необходимость предоставления халяльного меню в регионах с преимущественно мусульманским населением, которое строго соблюдает требования халяль.
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