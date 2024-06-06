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"Вкусно — и точка" не планирует открытие в новых регионах России из-за безопасности

"Вкусно — и точка" не планирует открывать рестораны в новых регионах РФ

0:53
Экономика

Генеральный директор компании "Вкусно — и точка" Олег Пароев сообщил ТАСС, что в ближайшее время сеть быстрого питания не планирует открывать новые рестораны из-за проблем с безопасностью.

"Вкусно — и точка" не планирует открывать рестораны в новых регионах РФ
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Об этом он рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Пароев отметил, что в новых регионах, вошедших в состав Российской Федерации, компания пока не видит возможности обеспечить стабильность поставок и безопасность для гостей, что является главной проблемой. Также он сообщил, что открытие ресторанов в Крыму не рассматривается.

Кроме того, Пароев подчеркнул, что рестораны "Вкусно — и точка" открываются не во всех регионах России, а только там, где имеется достаточное количество потребителей и можно гарантировать стабильность поставок и безопасность сотрудников.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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