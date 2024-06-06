"Спасибо большое буржуинам": Собянин поблагодарил Запад за санкции

Сергей Собянин поблагодарил Запад за санкции

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил мнение, что санкционная политика западных стран способствовала тому, что доходы из России теперь остаются внутри страны, а объём инвестиций увеличивается.

Фото: www.mos.ru by М. Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Об этом он рассказал в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Собянин отметил, что раньше главным вопросом было количество иностранных инвестиций и проекты из-за рубежа, однако, по его мнению, всегда было важнее, чтобы россияне сами инвестировали в свою страну.

Он подчеркнул, что Россия имеет сырьевую экономику, которая генерирует большие доходы от экспорта. Ранее значительная часть этих доходов оставалась за границей, но благодаря западным санкциям теперь доходы остаются внутри России.

"Спасибо большое буржуинам, они сделали все, чтобы доходы из России не уходили", — сказал он.