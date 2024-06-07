Bloomberg: Засуха в Замбии снизила урожай кукурузы

Сильная засуха в Замбии уменьшила поставки кукурузы на мировой рынок

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сильная засуха снизила урожай кукурузы в Замбии до 14-летнего минимума.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Из-за климатического явления Эль-Ниньо (это когда средняя температура поверхности Тихого океана на экваторе резко повышается на 0,5°C и выше) объемы урожая кукурузы резко упали. Высокий температурный режим стал бедствием для страны.

Фермеры вырастили 1,5 млн тонн основных продуктов питания по сравнению с 3,26 млн тонн годом ранее. Об этом сообщил журналистам главный статистик Замбийского статистического агентства Гудсон Синь-Енга. В апреле правительство разрешило импорт кукурузы, чтобы помочь покрыть прогнозируемый дефицит. Агентство продовольственных резервов Замбии повысило закупочные цены на кукурузу на местном рынке на 18%, чтобы пополнить стратегические запасы продовольствия в стране.