Сильная засуха снизила урожай кукурузы в Замбии до 14-летнего минимума.
Из-за климатического явления Эль-Ниньо (это когда средняя температура поверхности Тихого океана на экваторе резко повышается на 0,5°C и выше) объемы урожая кукурузы резко упали. Высокий температурный режим стал бедствием для страны.
Фермеры вырастили 1,5 млн тонн основных продуктов питания по сравнению с 3,26 млн тонн годом ранее. Об этом сообщил журналистам главный статистик Замбийского статистического агентства Гудсон Синь-Енга. В апреле правительство разрешило импорт кукурузы, чтобы помочь покрыть прогнозируемый дефицит. Агентство продовольственных резервов Замбии повысило закупочные цены на кукурузу на местном рынке на 18%, чтобы пополнить стратегические запасы продовольствия в стране.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?