Bloomberg: Пшеница снова подорожает из-за майских заморозков и засушливого лета в России

Россия является крупнейшим экспортером зерна. Для мирового рынка это и спасение, и в то же время угроза. Об этом пишет Bloomberg.
Зарубежные аналитики отмечают, что из-за майских заморозков и засушливого лета в России снова повысятся цены на пшеницу на мировом рынке.
Показатели хорошего урожая в США привели к снижению цен с конца мая, но мировые запасы по-прежнему остаются самыми низкими за последние девять лет. Сбор пшеницы в России помогает сократить глобальный дефицит зерна.
Продовольственную инфляцию в мире усиливают также сокращение поставок кофе робуста и апельсинового сока. В Бразилии ожидается худший урожай апельсинов за последние 36 лет.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?