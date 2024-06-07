Bloomberg: Пшеница снова подорожает из-за майских заморозков и засушливого лета в России

За рубежом опасаются повышения цен на пшеницу из России

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия является крупнейшим экспортером зерна. Для мирового рынка это и спасение, и в то же время угроза. Об этом пишет Bloomberg.

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Зарубежные аналитики отмечают, что из-за майских заморозков и засушливого лета в России снова повысятся цены на пшеницу на мировом рынке.

Показатели хорошего урожая в США привели к снижению цен с конца мая, но мировые запасы по-прежнему остаются самыми низкими за последние девять лет. Сбор пшеницы в России помогает сократить глобальный дефицит зерна.

Продовольственную инфляцию в мире усиливают также сокращение поставок кофе робуста и апельсинового сока. В Бразилии ожидается худший урожай апельсинов за последние 36 лет.