Bloomberg: Партнеры по Индо-Тихоокеанскому экономическому форуму за "чистую экономику" и "справедливую экономическую политику"

США и 13 других стран Азиатско-Тихоокеанского региона подписали соглашения по экономическому пакту, являющемуся ключевым элементом стратегии Вашингтона по укреплению влияния в регионе.
Соглашения касаются "чистой экономики" и "справедливой экономической политики". Об этом сообщила журналистам министр торговли США Джина Раймондо на брифинге в Сингапуре по окончании двухдневного форума.
Соглашения — ответная мера экономическому влиянию Китая в Азии. Объем экономического производства 14 стран, включенных в проект, составляет около 38 трлн долларов.
Пакт о чистой экономике сосредоточен на переходе к возобновляемым источникам энергии и борьбе с изменением климата. Соглашение о справедливой экономике касается вопросов налогообложения и коррупции.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?