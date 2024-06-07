Bloomberg: Партнеры по Индо-Тихоокеанскому экономическому форуму за "чистую экономику" и "справедливую экономическую политику"

США и 13 стран подписали соглашения о "чистой экономике"

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

США и 13 других стран Азиатско-Тихоокеанского региона подписали соглашения по экономическому пакту, являющемуся ключевым элементом стратегии Вашингтона по укреплению влияния в регионе.

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Соглашения касаются "чистой экономики" и "справедливой экономической политики". Об этом сообщила журналистам министр торговли США Джина Раймондо на брифинге в Сингапуре по окончании двухдневного форума.

Соглашения — ответная мера экономическому влиянию Китая в Азии. Объем экономического производства 14 стран, включенных в проект, составляет около 38 трлн долларов.

Пакт о чистой экономике сосредоточен на переходе к возобновляемым источникам энергии и борьбе с изменением климата. Соглашение о справедливой экономике касается вопросов налогообложения и коррупции.