Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России появилась новая версия Exeed LX Business за 3,09 млн рублей
Полицейские на Филиппинах похитили и избили туристов ради выкупа
Узнайте, какая температура в теплице оптимальна для овощей
Учёные из США выяснили опасность длительной кето-диеты
Визажист Панфиловская рассказала о различиях между люксовой и бюджетной косметикой
Нижегородские мошенники осуждены за инсценировку ДТП и страховые махинации
Комик Гарик Харламов взял в жёны актрису Катерину Ковальчук
Ветеринары рассказали, как правильно кормить кошек
Джейк Салливан заявил, что Украина проведёт в 2025 году ещё одно контрнаступление
Bloomberg: Партнеры по Индо-Тихоокеанскому экономическому форуму за "чистую экономику" и "справедливую экономическую политику"

США и 13 стран подписали соглашения о "чистой экономике"

0:55
Экономика

США и 13 других стран Азиатско-Тихоокеанского региона подписали соглашения по экономическому пакту, являющемуся ключевым элементом стратегии Вашингтона по укреплению влияния в регионе.

США и 13 стран подписали соглашения о "чистой экономике"
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Соглашения касаются "чистой экономики" и "справедливой экономической политики". Об этом сообщила журналистам министр торговли США Джина Раймондо на брифинге в Сингапуре по окончании двухдневного форума.

Соглашения — ответная мера экономическому влиянию Китая в Азии. Объем экономического производства 14 стран, включенных в проект, составляет около 38 трлн долларов. 

Пакт о чистой экономике сосредоточен на переходе к возобновляемым источникам энергии и борьбе с изменением климата. Соглашение о справедливой экономике касается вопросов налогообложения и коррупции.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период

Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?

Самые эффективные подкормки для огурцов: советы опытных дачников
Выращиваем идеальные помидоры с помощью нашатырного спирта
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
Пойдут за вами на край света: самые преданные породы кошек
Почему кошка следует за вами в туалет? Секреты кошачьего поведения раскрыты
На Запорожском направлении уничтожен брошенный в прорыв украинский спецназ Дмитрий Плотников Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев Предполагаемый список стран и сил, которым Путин может поставить оружие Любовь Степушова
Флипперы в восторге: рухнул спрос на недвижимость массового сегмента для инвестиций — продавцы идут на уступки
Три в одном: мыльный раствор - универсальный защитник баклажанов от ключевых вредителей
Из-за глобального потепления Северный Ледовитый океан заселила тихоокеанская и атлантическая рыба
Из-за глобального потепления Северный Ледовитый океан заселила тихоокеанская и атлантическая рыба
Последние материалы
США и 13 стран подписали соглашения о "чистой экономике"
В России появилась новая версия Exeed LX Business за 3,09 млн рублей
Полицейские на Филиппинах похитили и избили туристов ради выкупа
Узнайте, какая температура в теплице оптимальна для овощей
Учёные из США выяснили опасность длительной кето-диеты
Визажист Панфиловская рассказала о различиях между люксовой и бюджетной косметикой
Нижегородские мошенники осуждены за инсценировку ДТП и страховые махинации
Комик Гарик Харламов взял в жёны актрису Катерину Ковальчук
Ветеринары рассказали, как правильно кормить кошек
Джейк Салливан заявил, что Украина проведёт в 2025 году ещё одно контрнаступление
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников