Google имеет право конфисковать смартфон пользователя за нелицензионный ремонт

Корпорация Google может конфисковать смартфоны людей, если те ремонтировали их не у официальных дилеров.
Журналист Луи Россманн проанализировал договор об обслуживании и ремонте телефонов Google. В нём он обнаружил интересный пункт. Если человек приносит свой телефон в официальный сервисный центр, то сотрудник этого центра имеет право проверить аппарат на наличие следов ремонта в других сервисах. И если такие следы будут обнаружены, сотрудник может конфисковать смартфон и отправить его в Google.
Причём, даже если всё работает исправно и обращение в официальный сервисный центр было связано с другой проблемой, например, с необходимостью заменить экран, который является оригинальным, но в телефоне человека стоит неоригинальная батарея, Google всё равно имеет право забрать у человека его собственный телефон.
Ранее такой же пункт был найден в соглашениях устройств Samsung. Пока громких прецедентов не было, но когда-то и отсутствие наушников в коробках казалось чем-то необычным.
В то же время российское законодательство не предусматривает подобного действия, и суд встанет на сторону владельца, а не корпорации.
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