В России появится суперсовременный поезд "Москва - Санкт-Петербург"

РЖД и Сбер готовят к презентации современный поезд "Москва - Санкт-Петербург"

3:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России утверждены условия строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Сбербанк и РЖД ведут совместный проект по разработке современного поезда для маршрута "Москва — Санкт-Петербург". Об этом пишет ТАСС.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

В проекте будут использоваться передовые отечественные технологии. Дизайнеры лаборатории проекта Сбера и РЖД ведут совместную работу по разработке концепции внешнего вида и интерьера суперсовременного поезда.

Глава Сбербанка Герман Греф на сессии Петербургского международного экономического форума отметил, что передовые российские технологии будут задействованы с целью обеспечения безопасности и повышения экологичности железнодорожного транспорта.

Введение высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСЖМ) между Москвой и Санкт-Петербургом может иметь следующие преимущества:

1. Уменьшение времени в пути: ВСЖМ может ускорить путь между Москвой и Санкт-Петербургом до 2 часов 15 минут, что существенно меньше, чем текущий срок в 4,5 часа.

2. Увеличение комфорта: ВСЖМ будет обеспечивать более высокий уровень комфорта для пассажиров, включая кондиционирование, системы безопасности и удобные места для сидения.

3. Увеличение пропускной способности: ВСЖМ может принимать более пассажиров, чем текущие железные дороги, что поможет уменьшить загруженность железнодорожных перевозок.

4. Увеличение экономических выгод: ВСЖМ может способствовать увеличению экономических связей между Москвой и Санкт-Петербургом, что может привести к увеличению торговли, инвестиций и туризма.

5. Увеличение безопасности: ВСЖМ будет иметь более высокий уровень безопасности, чем текущие железные дороги, что обеспечит безопасность пассажиров и грузов.

6. Уменьшение загрязнения: ВСЖМ может быть оборудована системами, которые уменьшают уровень загрязнения воздуха и воды.

7. Увеличение доступности: ВСЖМ может обеспечивать доступ к различным регионам России, включая Северо-Западный федеральный округ.

8. Увеличение конкурентоспособности: ВСЖМ может стать конкурентоспособной альтернативой авиаперевозкам, автотранспорту и морским перевозкам между Москвой и Санкт-Петербургом.

9. Увеличение международного сотрудничества: ВСЖМ может способствовать международному сотрудничеству между Россией и другими странами, включая Европу и Азию.

10. Увеличение инфраструктурного развития: ВСЖМ может стимулировать инфраструктурное развитие в регионе, включая строительство новых станций, путей и веток.

ВСЖМ между Москвой и Санкт-Петербургом может иметь значительное влияние на развитие экономики России.