РЭО проработает с Томской областью возможность предоставления 4,7 миллиарда рублей для строительства комплекса мусоросортировки

Томская мусоросортировка получит финансовую помощь от РЭО

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский экологический оператор (РЭО) обсудил с томским губернатором на ПМЭФ выделение льготного кредита в размере 4,7 миллиарда рублей концессионеру для создания мусоросортировочного комплекса в Томске. Об этом передает РИА Томск.

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По информации пресс-службы обладминистрации, представитель концессионера пояснил, что этот кредит будет использован для рефинансирования текущего кредита в Сбербанке с целью снижения финансовой нагрузки на бюджет.

Мусоросортировочные комплексы создаются для эффективной сортировки и переработки отходов. Они помогают уменьшить объем отходов, увеличить процент их переработки, а также сократить воздействие на окружающую среду.

Комплексы включают в себя различные технологии, которые позволяют отделять различные виды отходов (пластик, стекло, металл, бумага и т. д.), а затем направлять их на переработку. Создание таких комплексов способствует улучшению экологической ситуации и повышению эффективности использования ресурсов.

Комплекс мусоросортировки в Томске планируется запустить в течение 2024 года.