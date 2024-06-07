РЭО проработает с Томской областью возможность предоставления 4,7 миллиарда рублей для строительства комплекса мусоросортировки

Российский экологический оператор (РЭО) обсудил с томским губернатором на ПМЭФ выделение льготного кредита в размере 4,7 миллиарда рублей концессионеру для создания мусоросортировочного комплекса в Томске. Об этом передает РИА Томск.
По информации пресс-службы обладминистрации, представитель концессионера пояснил, что этот кредит будет использован для рефинансирования текущего кредита в Сбербанке с целью снижения финансовой нагрузки на бюджет.
Мусоросортировочные комплексы создаются для эффективной сортировки и переработки отходов. Они помогают уменьшить объем отходов, увеличить процент их переработки, а также сократить воздействие на окружающую среду.
Комплексы включают в себя различные технологии, которые позволяют отделять различные виды отходов (пластик, стекло, металл, бумага и т. д.), а затем направлять их на переработку. Создание таких комплексов способствует улучшению экологической ситуации и повышению эффективности использования ресурсов.
Комплекс мусоросортировки в Томске планируется запустить в течение 2024 года.
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