Zero Hedge: Американские арендаторы находятся в тяжелом финансовом положении

Согласно новому исследованию Федеральной резервной системы, арендаторы находятся в тяжелом финансовом положении, в то время как домовладельцы "продолжают пожинать плоды” дешевых денег из-за пандемии, которая не оставила арендаторам ничего, кроме инфляции.
Почти каждый пятый арендатор в прошлом году не выплачивал арендную плату, в то время как после пандемии арендная плата выросла на 20% и составила почти 400 долларов для среднего арендатора.
Арендаторы испытывают также проблемы с оплатой платежей за электричество, воду или газ и сообщают о гораздо более высоком уровне финансового беспокойства. Об этом пишет Zero Hedge.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?