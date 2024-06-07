Zero Hedge: Американские арендаторы находятся в тяжелом финансовом положении

Американские арендаторы и владельцы жилья живут в разных экономических плоскостях

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно новому исследованию Федеральной резервной системы, арендаторы находятся в тяжелом финансовом положении, в то время как домовладельцы "продолжают пожинать плоды” дешевых денег из-за пандемии, которая не оставила арендаторам ничего, кроме инфляции.

Фото: https://yandex.ru/images/

Почти каждый пятый арендатор в прошлом году не выплачивал арендную плату, в то время как после пандемии арендная плата выросла на 20% и составила почти 400 долларов для среднего арендатора.

Арендаторы испытывают также проблемы с оплатой платежей за электричество, воду или газ и сообщают о гораздо более высоком уровне финансового беспокойства. Об этом пишет Zero Hedge.