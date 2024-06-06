Около 78% американских посетителей ресторанов быстрого питания считают фастфуд "роскошью"

Американцы сокращают потребление фастфуда из-за высоких цен

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Недавнее исследование, проведенное компанией LendingTree, показало, что 78% потребителей теперь считают фастфуд "роскошью" из-за того, что цены на блюда стали космическими.

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Это особенно актуально для родителей с маленькими детьми (58%) и представителей среднего поколения (58%). Американцы любят фаст-фуд, но большинство из них говорят, что сокращают его потребление из-за высоких цен.

Результаты исследования показывают, что 3 из 4 американцев обычно едят фастфуд раз в неделю, но 62% респондентов заявили, что они едят его реже из-за дороговизны.

Данные Федерального резервного банка Сент-Луиса показывают, что стоимость блюд быстрого приготовления выросла на 41% по сравнению с 2017 годом, в то время как индекс потребительских цен вырос на 35,9%.

"Посетители фаст-фуда, как правило, люди с низким доходом — многие из них имеют маленьких детей, — которые рассчитывают быстро и недорого перекусить перед футбольной тренировкой или концертом группы", - пишет О'Доннелл.

Мировые сети ресторанов, такие как McDonald's и Starbucks, столкнулись с тем, что клиенты с низкими доходами предпочитают чаще питаться дома в условиях кризиса прожиточного минимума.