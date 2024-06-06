Fox Business: ОПЕК продолжит сокращение добычи нефти

Страны-экспортеры нефти пришли к согласию

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

На недавнем заседании ОПЕК в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, согласилась продолжить сокращение добычи нефти. И таким образом высокие цены на нефть могут сохраниться вплоть до ноябрьских выборов президента США.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Альянс заявил, что продлевает дополнительные добровольные сокращения на 1,65 миллиона баррелей в день, о которых было объявлено в апреле 2023 года, до конца декабря 2025 года.

Более высокие цены на нефть также позволят России, члену ОПЕК, поддерживать экономический рост и стабильность. Об этом пишет Fox Business.

Летом обычно наблюдается всплеск спроса в период с июля по сентябрь, но после этого неопределенность в отношении спроса только возрастает.

Ранее американские автомобилисты выиграли только от снижения цен на нефть, которые в последние недели оставались на прежнем уровне, составив в среднем 3,56 доллара за галлон.