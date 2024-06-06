Fox Business: ОПЕК продолжит сокращение добычи нефти

На недавнем заседании ОПЕК в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, согласилась продолжить сокращение добычи нефти. И таким образом высокие цены на нефть могут сохраниться вплоть до ноябрьских выборов президента США.
Альянс заявил, что продлевает дополнительные добровольные сокращения на 1,65 миллиона баррелей в день, о которых было объявлено в апреле 2023 года, до конца декабря 2025 года.
Более высокие цены на нефть также позволят России, члену ОПЕК, поддерживать экономический рост и стабильность. Об этом пишет Fox Business.
Летом обычно наблюдается всплеск спроса в период с июля по сентябрь, но после этого неопределенность в отношении спроса только возрастает.
Ранее американские автомобилисты выиграли только от снижения цен на нефть, которые в последние недели оставались на прежнем уровне, составив в среднем 3,56 доллара за галлон.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?