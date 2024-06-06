Wildberries прорабатывает планы по открытию площадок в 2 странах

Глава Wildberries сообщила о запуске площадок в 2 странах

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук на ПМЭФ сообщила о дальнейших планах компании. Об этом передает ТАСС.

Фото: Audiovisual Service by European Commission is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В течение 2024 года площадки должны появиться в Китае, государствах Персидского залива и странах СНГ.

В будущем компания рассматривает запуск площадок в Омане и Турции. По словам гендиректора, в e-commerce там практически нет сильных конкурентов. Покупатели могут совершать покупки в любое время суток из любой точки мира, не выходя из дома. Это экономит время и удобно для людей с загруженным графиком. позволяет потребителям легко и быстро найти нужный товар из разнообразия вариантов, представленных в онлайн-магазине, где легко сравнить цены и характеристики товаров, что помогает принять более обдуманное решение о покупке.

Благодаря активному развитию и стратегии активного маркетинга, компания Wildberries быстро стала одним из самых крупных онлайн-ритейлеров в России. Wildberries предлагает широкий ассортимент товаров от известных брендов, быструю доставку и удобные условия возврата. Компания экспандировала и теперь предоставляет свои услуги не только в России, но и в других странах.