Wildberries прорабатывает планы по открытию площадок в 2 странах

Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук на ПМЭФ сообщила о дальнейших планах компании. Об этом передает ТАСС.
В течение 2024 года площадки должны появиться в Китае, государствах Персидского залива и странах СНГ.
В будущем компания рассматривает запуск площадок в Омане и Турции. По словам гендиректора, в e-commerce там практически нет сильных конкурентов. Покупатели могут совершать покупки в любое время суток из любой точки мира, не выходя из дома. Это экономит время и удобно для людей с загруженным графиком. позволяет потребителям легко и быстро найти нужный товар из разнообразия вариантов, представленных в онлайн-магазине, где легко сравнить цены и характеристики товаров, что помогает принять более обдуманное решение о покупке.
Благодаря активному развитию и стратегии активного маркетинга, компания Wildberries быстро стала одним из самых крупных онлайн-ритейлеров в России. Wildberries предлагает широкий ассортимент товаров от известных брендов, быструю доставку и удобные условия возврата. Компания экспандировала и теперь предоставляет свои услуги не только в России, но и в других странах.
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