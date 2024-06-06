Экономист поделился прогнозом относительно курса рубля

Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган поделился с радиостанцией "Говорит Москва" прогнозом, что в свете показателей ключевой ставки не предвидится дальнейшего укрепления рубля.
Он отметил, что высокая ставка служит сигналом крепкого рубля и указал на возможное поднятие ставки.
Также он обратил внимание на проблемы с импортом, добавив, что не верит в сильное укрепление рубля в будущем.
По его мнению, рубль будет колебаться на текущих уровнях и возможно немного укрепится до уровня 91-92, а к концу года может достичь 95-98.
Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.