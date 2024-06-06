Экономист поделился прогнозом относительно курса рубля

Эксперт: укрепление рубля не предвидится

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган поделился с радиостанцией "Говорит Москва" прогнозом, что в свете показателей ключевой ставки не предвидится дальнейшего укрепления рубля.

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Он отметил, что высокая ставка служит сигналом крепкого рубля и указал на возможное поднятие ставки.

Также он обратил внимание на проблемы с импортом, добавив, что не верит в сильное укрепление рубля в будущем.

По его мнению, рубль будет колебаться на текущих уровнях и возможно немного укрепится до уровня 91-92, а к концу года может достичь 95-98.