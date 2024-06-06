Россиянам назвали 3 фаворита на рынке акций в июне: возможность разбогатеть

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"Альфа-Инвестиции" назвали 3 интересных акции на июнь

1:19
Экономика

В июне "Альфа-Инвестиции" рекомендуют обратить внимание инвесторов на три акции: Сбербанка, "Роснефти" и "ТКС Холдинг".

"Альфа-Инвестиции" назвали 3 интересных акции на июнь
Фото: flickr.com by Open Grid Scheduler/Grid Engine is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Акции Сбербанка выглядят привлекательно благодаря стабильному росту прибыли. Например, чистая прибыль банка продолжает увеличиваться уже четвертый квартал подряд. Компания объявила о выплате рекордных дивидендов за 2023 год, что может привлечь инвесторов. Мультипликаторы Сбербанка остаются на уровне сектора или выше, а большинство аналитиков рекомендует покупку акций.

Роснефть. Акции компании показывают умеренное падение за месяц, что делает их интересными для инвесторов. Руководство компании рекомендовало выплатить дивиденды по итогам 2023 года, что может стимулировать рост акций. Мультипликаторы "Роснефть" свидетельствуют о том, что компания торгуется умеренно дешево, и большинство аналитиков рекомендует покупку.

Акции "ТКС Холдинг" показывают некоторое сопротивление к общему падению рынка, что может представлять интерес для инвесторов. В последние время акции компании отставали от рынка, что может создать возможности для роста в будущем.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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