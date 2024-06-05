Российские платежи в Китай зависают на месяцы: под угрозой торговые контракты

Переводы из РФ в Китай стали задерживаться

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сроки денежных переводов от российских предприятий в Китай увеличились до двух-трёх месяцев. Об этом сообщила старший партнер московского офиса юридической фирмы DHH Юань И в интервью РБК.

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По словам эксперта, получение средств на счета китайских компаний после их отправки из России может занять несколько месяцев, а иногда и вовсе не произойти. Эти задержки в расчетах вызывают неопределенность в выполнении условий торговых контрактов.

Директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра (РЭЦ) Дмитрий Прохоренко отметил, что в среднем переводы в Китай занимают от одной до трёх недель в зависимости от типа продукции, банков-корреспондентов и валюты сделки.