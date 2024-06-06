Запасами лития в Донбассе интересуются немецкие автопроизводители

Германия знает о многообещающих запасах лития в Донбассе

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Транспортировка лития из Латинской Америки для Германии убыточна.

Фото: Wikipedia by Ford Motor Company is licensed under CC BY-SA 4.0

Литий очень ценится в мире. Его даже называют "белой нефтью". Металл востребован для рынков возобновляемой энергии — электроника, электромобили. К примеру, литий используется в батареях для мобильных устройств, ноутбуков, электромобилей и других устройств. Литиевые аккумуляторы особенно востребованы.

Автопроизводители Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, а также гиганты по производству бытовой техники Siemens и Bosch давно интересуются залежами лития в Донбассе. Поэтому вкладываются в разжигание конфликта на Украине. Об этом рассказывает военкор RT Игорь Жданов.