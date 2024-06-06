В России запустят производство премиальной питьевой воды под брендом AURUS

Артезианская вода всегда привлекала высокой степенью чистоты и уникальным вкусом. Она вызывает интерес у потребителей, стремящихся употреблять натуральные продукты без добавок и химических веществ.
Вода для нового бренда извлекается из артезианской скважины на глубине 400 метров в Северной Осетии и уже доступна для заказа.
Этот проект был реализован в сотрудничестве с компаниями Aurus и ФГУП «НАМИ». Для этого был спроектирован дизайн стеклянной бутылки, изготовленной из кристально-прозрачного стекла Ultra Flint и содержащей фирменные элементы Aurus, которые были разработаны российскими дизайнерами. Об этом сообщает РИА «Новости».
Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.