В России запустят производство премиальной питьевой воды под брендом AURUS

В России появится новый продукт под брендом Aurus — премиальная питьевая вода

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Артезианская вода всегда привлекала высокой степенью чистоты и уникальным вкусом. Она вызывает интерес у потребителей, стремящихся употреблять натуральные продукты без добавок и химических веществ.

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Вода для нового бренда извлекается из артезианской скважины на глубине 400 метров в Северной Осетии и уже доступна для заказа.

Этот проект был реализован в сотрудничестве с компаниями Aurus и ФГУП «НАМИ». Для этого был спроектирован дизайн стеклянной бутылки, изготовленной из кристально-прозрачного стекла Ultra Flint и содержащей фирменные элементы Aurus, которые были разработаны российскими дизайнерами. Об этом сообщает РИА «Новости».