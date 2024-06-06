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The Wall Street Journal: Поставки Porsche в Китай в первом квартале резко снизились

Китай закрывает путь немецким автомобилям?

0:51
Экономика

По сообщениям местных китайских СМИ, некоторые дилеры Porsche отказались пополнять запасы и запросили у компании дополнительные субсидии.

Китай закрывает путь немецким автомобилям?
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Porsche и ее дилеры в Китае опубликовали заявление, в котором говорится, что они сталкиваются со сложными проблемами и будут работать сообща, чтобы найти эффективные способы реагирования на изменения рынка. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Поставки Porsche в Китае в первом квартале 2024 года упали на 24% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее компания сообщала, что принципиально не будет строить завод в Китае, поскольку китайская сборка не удовлетворяет запросы клиентов. Для Porsche сборка важна — она должна быть качественной, это влияет на имидж марки.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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