Доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета "Синергия", эксперт Лидия Мазур высказала своё мнение о необходимости проведения ежеквартальной индексации пенсий в России.
Согласно её словам, такой подход позволил бы соблюсти принцип справедливости и поддерживать уровень доходов пенсионеров на достаточно высоком уровне, особенно в регионах, где пенсии являются низкими.
"Именно ежеквартальная индексация пенсии позволит соблюсти принцип справедливости и поддерживать уровень доходов пенсионеров на минимальном уровне, а не за его нижней чертой. Речь в первую очередь о пенсионерах, которые проживают в регионах, где размер пенсий очень маленький", — сказала Мазур.
В настоящее время прожиточный минимум пенсионера в России составляет 13 290 рублей. С 2024 года женщины смогут уходить на пенсию с 58 лет, а мужчины — с 63 лет, напоминает Газета.Ru.
Для получения страховой пенсии необходим минимальный трудовой стаж в 15 лет и набор пенсионных баллов в размере 28,2.
Экономист и директор по коммуникациям в BitRiver Андрей Лобода привёл пример, что при доходе в размере 30 000 рублей и требовании к стажу в 15 лет, пенсия может быть ниже прожиточного минимума, поэтому важно иметь дополнительные источники дохода, чтобы поддерживать достойный уровень жизни на пенсии.
Россиянам рекомендуется обращаться за назначением пенсии заблаговременно, чтобы избежать задержек и обеспечить стабильные пенсионные выплаты в установленные сроки. Также стоит обратить внимание на возможность индексации пенсий чаще, чтобы обеспечить соответствующий уровень доходов пенсионеров.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.