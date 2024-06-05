Экономист сообщила, какая частота индексации пенсий может считаться справедливой

Экономист Мазур считает, что пенсионерам необходимо индексировать пенсию 4 раза в год

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета "Синергия", эксперт Лидия Мазур высказала своё мнение о необходимости проведения ежеквартальной индексации пенсий в России.

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Согласно её словам, такой подход позволил бы соблюсти принцип справедливости и поддерживать уровень доходов пенсионеров на достаточно высоком уровне, особенно в регионах, где пенсии являются низкими.

"Именно ежеквартальная индексация пенсии позволит соблюсти принцип справедливости и поддерживать уровень доходов пенсионеров на минимальном уровне, а не за его нижней чертой. Речь в первую очередь о пенсионерах, которые проживают в регионах, где размер пенсий очень маленький", — сказала Мазур.

В настоящее время прожиточный минимум пенсионера в России составляет 13 290 рублей. С 2024 года женщины смогут уходить на пенсию с 58 лет, а мужчины — с 63 лет, напоминает Газета.Ru.

Для получения страховой пенсии необходим минимальный трудовой стаж в 15 лет и набор пенсионных баллов в размере 28,2.

Экономист и директор по коммуникациям в BitRiver Андрей Лобода привёл пример, что при доходе в размере 30 000 рублей и требовании к стажу в 15 лет, пенсия может быть ниже прожиточного минимума, поэтому важно иметь дополнительные источники дохода, чтобы поддерживать достойный уровень жизни на пенсии.

Россиянам рекомендуется обращаться за назначением пенсии заблаговременно, чтобы избежать задержек и обеспечить стабильные пенсионные выплаты в установленные сроки. Также стоит обратить внимание на возможность индексации пенсий чаще, чтобы обеспечить соответствующий уровень доходов пенсионеров.