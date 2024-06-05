Песков раскрыл стратегию развития России в условиях новых вызовов

Песков сформулировал ключевую идею ПМЭФ

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сформулировал основную идею, которая заложена в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), начавшего свою работу 5 июня.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По его словам, главная цель России в условиях изменений на мировой арене — это нацеленность на взаимовыгодное сотрудничество, построенное на основе соблюдения правовых норм. Об этом информирует агентство ТАСС.

Песков подчеркнул, что страна продолжает свой экономический рост, который превышает среднемировые темпы, и призывает заинтересованные страны к взаимодействию на условиях равноправия.

На ПМЭФ-2024 ожидается подписание более 280 документов. Мероприятия форума посетит лично президент России, Владимир Путин.