Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сформулировал основную идею, которая заложена в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), начавшего свою работу 5 июня.
По его словам, главная цель России в условиях изменений на мировой арене — это нацеленность на взаимовыгодное сотрудничество, построенное на основе соблюдения правовых норм. Об этом информирует агентство ТАСС.
Песков подчеркнул, что страна продолжает свой экономический рост, который превышает среднемировые темпы, и призывает заинтересованные страны к взаимодействию на условиях равноправия.
На ПМЭФ-2024 ожидается подписание более 280 документов. Мероприятия форума посетит лично президент России, Владимир Путин.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.