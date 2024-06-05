Пенсии в России повысят с 1 октября! Узнайте, кого это коснётся

С 1 октября в России проиндексируют пенсии

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно сообщению, с 1 октября текущего года будут проиндексированы пенсии военных пенсионеров, а также лиц, служивших в правоохранительных и силовых структурах.

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Изначально предполагалось, что индексация составит 4,5%, однако министр финансов Антон Силуанов объявил о решении увеличить размер индексации до 5,1%.

На заседании правительства он отметил, что в связи с уточнением прогноза инфляции до 5,1% предлагается соответствующее изменение в механизме исчисления пенсий.

Таким образом, по словам министра, пенсионеры получат более высокие выплаты с учётом прогноза инфляции.