Согласно сообщению, с 1 октября текущего года будут проиндексированы пенсии военных пенсионеров, а также лиц, служивших в правоохранительных и силовых структурах.
Изначально предполагалось, что индексация составит 4,5%, однако министр финансов Антон Силуанов объявил о решении увеличить размер индексации до 5,1%.
На заседании правительства он отметил, что в связи с уточнением прогноза инфляции до 5,1% предлагается соответствующее изменение в механизме исчисления пенсий.
Таким образом, по словам министра, пенсионеры получат более высокие выплаты с учётом прогноза инфляции.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.