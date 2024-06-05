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Родом из крестьян: родословное древо Путина представили на ПМЭФ

Фамильное древо Путина представили на ПМЭФ

0:49
Экономика

Родословное древо президента России Владимира Путина было представлено на выставочном стенде Дома семейных традиций "Кристиан" в рамках Петербургского международного экономического форума.

Фамильное древо Путина представили на ПМЭФ
Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Кристиан" — учреждение, специализирующееся на проведении генеалогической экспертизы. Родословная президента России была изображена в виде фамильного древа, размещённого в рамке на их выставочном стенде, а также представлена в альбоме.

Представитель компании, цитируемый РИА Новости, объяснил, что исследование рода Путиных было заказано троюродным братом президента, Александром. По результатам генеалогической экспертизы стало известно, что род Путиных происходит из Тверской области, а их предки были тверскими крестьянами.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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