Родом из крестьян: родословное древо Путина представили на ПМЭФ

Родословное древо президента России Владимира Путина было представлено на выставочном стенде Дома семейных традиций "Кристиан" в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Кристиан" — учреждение, специализирующееся на проведении генеалогической экспертизы. Родословная президента России была изображена в виде фамильного древа, размещённого в рамке на их выставочном стенде, а также представлена в альбоме.
Представитель компании, цитируемый РИА Новости, объяснил, что исследование рода Путиных было заказано троюродным братом президента, Александром. По результатам генеалогической экспертизы стало известно, что род Путиных происходит из Тверской области, а их предки были тверскими крестьянами.
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