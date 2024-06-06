Директор Американской торговой палаты: иностранные компании "засели" и желают покидать российский рынок

Иностранным компаниям неплохо в России, раз они не желают уходить

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

По информации издания Financial Times, многие западные компании изменили планы по выходу с российского рынка. Сделано это из-за невыгодных условий такого шага и роста потребительской активности в России.

Согласно FT, сейчас в России продолжают работать более 2,1 тыс. международных компаний. Директор Американской торговой палаты Роберт Эйджи заявил, что компании "засели" и тихо продолжают работать. А некоторые, ранее ушедшие с рынка России, задумали даже вернуться.

Компания может вернуться на рынок, если она успешно может адаптироваться к изменяющимся условиям, эффективно управляет своей деятельностью и выстраивает стратегии для привлечения клиентов и увеличения прибыли.