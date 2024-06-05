Угольные шахты ДНР и ЛНР получат значительные инвестиции

В РФ планируются инвестиции в угольные шахты ДНР и ЛНР

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инвестиции в угольные предприятия Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) в период с 2024 по 2028 годы будут составлять свыше 25 миллиардов рублей.

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Об этом сообщило Министерство энергетики Российской Федерации, ссылаясь на подписанные на Петербургском международном экономическом форуме 2024 года инвестиционные соглашения о передаче в аренду угольных шахт инвесторам в данных регионах.

Согласно сообщению, планируемые инвестиции будут направлены на обеспечение безопасности труда шахтёров, модернизацию оборудования и увеличение заработных плат работников. Эти меры направлены на повышение эффективности и конкурентоспособности угольной отрасли в регионах.