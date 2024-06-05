Инвестиции в угольные предприятия Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) в период с 2024 по 2028 годы будут составлять свыше 25 миллиардов рублей.
Об этом сообщило Министерство энергетики Российской Федерации, ссылаясь на подписанные на Петербургском международном экономическом форуме 2024 года инвестиционные соглашения о передаче в аренду угольных шахт инвесторам в данных регионах.
Согласно сообщению, планируемые инвестиции будут направлены на обеспечение безопасности труда шахтёров, модернизацию оборудования и увеличение заработных плат работников. Эти меры направлены на повышение эффективности и конкурентоспособности угольной отрасли в регионах.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.