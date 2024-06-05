В России наблюдается впечатляющий рост заработных плат сотрудников в строительной сфере. По данным исследовательского центра "Зарплаты.ру", суммы увеличились на почти четверть в результате повышенного спроса и недостатка квалифицированных кадров.
Эксперты отмечают, что поддержка со стороны государства, особенно в виде льготной ипотеки, поддерживает стабильный спрос на рабочую силу в сфере строительства.
Интересно, что многие мигранты, работающие в строительной отрасли, решили вернуться в свои родные города в связи с нестабильностью курса валют и невыгодностью переводов заработанных средств.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.