Названа профессия, зарплаты в которой выросли в России

В России наблюдается рост заплат строителей

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России наблюдается впечатляющий рост заработных плат сотрудников в строительной сфере. По данным исследовательского центра "Зарплаты.ру", суммы увеличились на почти четверть в результате повышенного спроса и недостатка квалифицированных кадров.

Фото: flickr.com by Билл Джейкобус is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эксперты отмечают, что поддержка со стороны государства, особенно в виде льготной ипотеки, поддерживает стабильный спрос на рабочую силу в сфере строительства.

Интересно, что многие мигранты, работающие в строительной отрасли, решили вернуться в свои родные города в связи с нестабильностью курса валют и невыгодностью переводов заработанных средств.