Ставка на рубль: всё больше россиян отказываются от зелёных бумажек

В России растёт популярность рублёвых сбережений

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России продолжает снижаться интерес к доллару и евро, тогда как популярность рублёвых сбережений увеличивается.

Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

По данным опроса, проведенного Сбером накануне XXVII Петербургского международного экономического форума и опубликованным в "Известиях", в 2024 году доля россиян, предпочитающих копить в рублях, возросла до 77 процентов, что выше по сравнению с 61,4 процента годом ранее.

Одновременно снижается привлекательность долларов и евро. В 2023 году 17 процентов россиян были готовы использовать доллары, а 3,3 процента — евро. Сейчас эти показатели изменились до 13,3 и 2,2 процента соответственно. Среди валют дружественных стран наибольший интерес вызывает юань.