"Тинькофф" провел ребрендинг: все продукты и сервисы объединены одной буквой

"Тинькофф" упростил свое название

Банк "Тинькофф" упростил название своего бренда.

Фото: tinkoff.ru by Банк Тинькофф is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Ребрендинг был сделан для того, чтобы сделать название более легким для запоминания и произношения, упростить связь с клиентами и повысить узнаваемость бренда на рынке. Новое название также может помочь сделать бренд более доступным и привлекательным для потенциальных клиентов.

Все продукты и сервисы объединены одной буквой. Буква "Т" давно уже в обиходе внутри компании: Т-кухня, Т-Work, T-Game и так далее.

"Тинькофф" был основан в 2006 году. Специализация финансовой организации — удаленное обслуживание клиентов без открытия розничных отделений. Теперь банк называется "Т-Банк".