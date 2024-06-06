"Тинькофф" провел ребрендинг: все продукты и сервисы объединены одной буквой

Банк "Тинькофф" упростил название своего бренда.
Ребрендинг был сделан для того, чтобы сделать название более легким для запоминания и произношения, упростить связь с клиентами и повысить узнаваемость бренда на рынке. Новое название также может помочь сделать бренд более доступным и привлекательным для потенциальных клиентов.
Все продукты и сервисы объединены одной буквой. Буква "Т" давно уже в обиходе внутри компании: Т-кухня, Т-Work, T-Game и так далее.
"Тинькофф" был основан в 2006 году. Специализация финансовой организации — удаленное обслуживание клиентов без открытия розничных отделений. Теперь банк называется "Т-Банк".
Кошки — отважные создания.