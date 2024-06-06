Руководитель Роспатента: С начала этого года зарегистрировано свыше 25 тыс. новых брендов отечественных предпринимателей

В России растет количество новых отечественных брендов

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Новый отечественный бренд — это новый шаг для развития экономики, туризма. Он может привлечь новых инвесторов, создать рабочие места и способствовать росту местных предприятий, может улучшить имидж страны за рубежом. Кроме того, новый бренд может способствовать национальной гордости и укреплению единства страны

Фото: freepik.com by ijeab is licensed under public domain

По словам Юрия Зубова, главы Роспатента, с начала этого года (4 месяца) зарегистрировано в России более 27 тыс. товарных знаков, что на 12% больше, чем эти же месяцы прошлого года. Рост по российским заявителям — 12,5% (зарегистрировано в этом году свыше 25 тыс. новых брендов отечественных предпринимателей), а по иностранным — 5% (около 2,3 тыс.). Об этом сообщает ТАСС.