Дополнительные нефтегазовые доходы российского бюджета в июне 2024 года достигнут 140,7 миллиарда рублей, как сообщает ТАСС, ссылаясь на прогноз Министерства финансов РФ.
Однако в мае наблюдалась ситуация с недополученными доходами.
В Министерстве финансов РФ признали, что суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого и базового месячных объёмов нефтегазовых доходов в мае 2024 года составило минус 69,6 миллиарда рублей.
Кроме того, в мае нефтяным компаниям было выплачено 201,7 миллиарда рублей по топливному демпферу.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.