Нефтегазовый кризис: Россия потеряла миллиарды рублей в мае

Минфин заявил о потерях в нефтегазовом секторе

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Дополнительные нефтегазовые доходы российского бюджета в июне 2024 года достигнут 140,7 миллиарда рублей, как сообщает ТАСС, ссылаясь на прогноз Министерства финансов РФ.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако в мае наблюдалась ситуация с недополученными доходами.

В Министерстве финансов РФ признали, что суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого и базового месячных объёмов нефтегазовых доходов в мае 2024 года составило минус 69,6 миллиарда рублей.

Кроме того, в мае нефтяным компаниям было выплачено 201,7 миллиарда рублей по топливному демпферу.