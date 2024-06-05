Количество россиян, инвестирующих в криптовалюту, увеличилось на 20% в 2024 году по сравнению с предыдущим, достигнув 3,02 миллиона человек.
По данным эксперта по инвестициям, это составляет около 3,6% от всех интернет-пользователей в стране.
Эксперт рекомендует россиянам обратить внимание на новую криптовалюту Павла Дурова, TON Coin, которая пока не достигла уровня цен Ethereum. По его оценке, в течение пяти лет стоимость TON Coin может вырасти до $100.
Ассоциация промышленного майнинга прогнозирует, что рынок криптовалют в России может увеличиться на 20-40% в этом году.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.