Будущее за TON Coin: эксперт рассказал, стоит ли инвестировать прямо сейчас

В РФ растёт интерес к криптовалютам

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Количество россиян, инвестирующих в криптовалюту, увеличилось на 20% в 2024 году по сравнению с предыдущим, достигнув 3,02 миллиона человек.

Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По данным эксперта по инвестициям, это составляет около 3,6% от всех интернет-пользователей в стране.

Эксперт рекомендует россиянам обратить внимание на новую криптовалюту Павла Дурова, TON Coin, которая пока не достигла уровня цен Ethereum. По его оценке, в течение пяти лет стоимость TON Coin может вырасти до $100.

Ассоциация промышленного майнинга прогнозирует, что рынок криптовалют в России может увеличиться на 20-40% в этом году.