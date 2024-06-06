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Bloomberg: Си Цзиньпин пообещал уделять приоритетное внимание занятости молодежи

Китай поддержит компании, которые предоставят больше мест выпускникам университетов

1:10
Экономика

Си Цзиньпин обещает сделать занятость молодежи приоритетом. Китайский лидер намекнул на реформы в сфере занятости. В этом году на рынок труда Китая выйдут почти 11,8 миллиона выпускников, что на 2% больше.

Китай поддержит компании, которые предоставят больше мест выпускникам университетов
Фото: фотобиблиотека Политехнической школы by Jérémy Barande is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Полная занятость должна стать "приоритетной целью” социально-экономического развития, в то время как трудоустройство выпускников среднего и высшего профессионального образования должно быть "в центре внимания”, заявил Си Цзиньпин на заседании Политбюро. Об этом пишет Bloomberg.

По мнению китайского лидера, страна должна поддерживать развитие отраслей и предприятий с высоким потенциалом занятости, и добавил, что курсы и предметы высшего образования должны динамично корректироваться в соответствии с потребностями, создаваемыми новыми технологиями и отраслями промышленности. Си Цзиньпин также заявил, что обществу необходимо привить "правильный взгляд на занятость”. Ранее в СМИ сообщалось, что молодое поколение все чаще отказывается от работы на фабриках в пользу сферы услуг.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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