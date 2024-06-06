Bloomberg: Япония потратит около 25 миллиардов долларов на поддержку семей для увеличения рождаемости

Уровень рождаемости в Японии резко снизился, а 30% населения Японии старше 65 лет

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Почти 30% населения Японии — это люди в возрасте 65 лет и старше. Согласно данным, в прошлом году число родившихся детей упало ниже 800 000 впервые с начала ведения учета в 1899 году. Общий коэффициент рождаемости, или среднее число детей, рожденных женщиной за всю ее жизнь, также снизился до рекордно низкого уровня в 1,26 в 2022 году.

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Япония потратит около 25 миллиардов долларов на поддержку семей для увеличения рождаемости Япония. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида. Он пообещал принять ряд мер, не уточнив, где страна с крупной задолженностью найдет на это деньги.

Согласно исследованию, к 2040 году Япония столкнется с нехваткой 11 миллионов рабочих рук Япония планирует увеличить раздачу пособий в рамках последней попытки повысить рождаемость.