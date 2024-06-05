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Пекинский консенсус: китайская экономическая модель завоёвывает планету

The Economist: экономическая модель Китая сохраняет привлекательность

1:35
Экономика

Несколько лет назад Джошуа Купер Рамо ввёл термин "Пекинский консенсус", противопоставляя его Вашингтонскому консенсусу.

The Economist: экономическая модель Китая сохраняет привлекательность
Фото: flickr.com by N03 is licensed under

Китай разработал свою модель развития, ориентированную на суверенитет и инновации, что привлекло многие развивающиеся страны. Несмотря на недавний спад экономики Китая, его модель продолжает находить интерес по всему миру.

Китайская модель отличается высокой долей инвестиций, ориентированностью на экспорт, закрытым капиталом и финансовыми репрессиями. В отличие от демократизировавшейся Южной Кореи, Китай сохраняет автократический контроль, особенно в банковском секторе. 

Индекс схожести экономик показывает, что Вьетнам наиболее близок к Китаю. Некоторые страны, такие как Бангладеш и Турция, также стремятся следовать китайской модели, пишет The Economist.

Китай усилил продвижение своей модели, что особенно привлекает страны, не стремящиеся к демократизации. Китайское кредитование, ориентированное на стратегические отрасли, укрепляет экономическое влияние Китая за рубежом. Однако успех этой модели неоднозначен, и некоторые страны, такие как Грузия и Польша, демонстрируют альтернативные пути к экономическому росту.

Пекинский консенсус предлагает развивающимся странам модель экономического роста без необходимости демократизации, что делает его привлекательным для многих автократов и лидеров развивающихся стран.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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