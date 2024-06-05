Экономическое потрясение: сможет ли Америка избежать потребительского кризиса?

The Economist: Америка движется к потребительскому кризису

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американские потребители продолжают активно тратить деньги, вопреки прогнозам о воздействии инфляции. Их расходы способствовали росту ВВП, обогнав другие страны "большой семерки".

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Однако недавние данные указывают на замедление роста потребительских расходов, падение розничных продаж и увеличение просрочек по кредитам. Особенно остро это проявляется во Флориде, где высок уровень просрочек по кредитным картам, пишет The Economist.

Несмотря на это, некоторые эксперты считают, что повышение уровня просрочек — это возвращение к норме, а не признак кризиса. Многие американцы с высокими доходами продолжают комфортно обслуживать свои долги.

Для экономики в целом важно то, сколько потребителей в конечном итоге пытаются свести концы с концами. Рост доходов, а также сбережения, вызванные пандемией, были тем, что действительно способствовало огромным расходам Америки.

Занятость остается высокой, а первичные заявки на пособие по безработице остаются стабильными. Хотя в апреле ежемесячный рост номинальной заработной платы замедлился, цифры также предполагают, что инфляция, возможно, возобновила снижение, что обеспечит толчок реальным доходам.

Балансы домохозяйств ослабли, но, если повезет, Америка сможет и дальше уклоняться от потребительского кризиса.