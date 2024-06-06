В Австралии приняли закон о проверке кредитоспособности клиента

Австралия пытается обуздать систему "покупай сейчас, плати потом"

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Австралии приняло закон, который потребует от компаний, предоставляющих услуги BNPL (аббревиатура содержит первые буквы слов "buy now, pay later — "покупай сейчас, плати потом"), проводить проверки кредитоспособности заемщиков с целью регулирования быстрорастущего сектора, популярного среди молодежи.

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Компании BNPL, как правило, предлагают краткосрочные беспроцентные займы на месте с минимальными проверками кредитоспособности, выплаты по которым растягиваются на недели или месяцы и которыми в основном пользуются люди с ограниченными денежными средствами. Потребители в основном — это поколение Z, люди в возрасте от 18 до 25 лет. Они берут в долг, но иногда больше, чем могут себе позволить.

До сих пор этот сектор избегал правил, применимых к поставщикам кредитных карт, поскольку компании BNPL получают большую часть своих доходов за счет комиссионных, а не процентных платежей.

Согласно новому закону, провайдеры BNPL должны иметь австралийскую кредитную лицензию, что ставит их под контроль корпоративного регулятора — Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям.