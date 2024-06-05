The Economist: Прямые иностранные инвестиции в Китай упали до 30-летнего минимума

Во время недавнего визита в Пекин Джанет Йеллен, министр финансов США, заявила, что Запад не потерпит наплыва дешевых товаров. Об этом пишет The Economist.
Однако у Китая есть другие возможности для экспорта, а именно развивающиеся рынки.
“Наибольшую угрозу избыточные производственные мощности Китая представляют для развивающихся стран”, - говорит Хорхе Гуахардо, бывший посол Мексики в Китае.
И развивающиеся экономики вводят ограничения на импорт китайских товаров, одновременно ускоряя продвижение свободной торговли в других странах. В этом смысле закономерен вопрос: как долго продлится рост экспорта из Китая?
“Я не уверен, что Китай сможет делать это вечно. Но они делают это на протяжении последних 25 лет”, - говорит Максимо Ведойя, руководитель Ternium, крупнейшего производителя стали в Мексике
Запад в настоящее время активно выделяет субсидии для оживления внутреннего производства. Однако конкуренция со стороны Китая остается сильной.
Кошки — отважные создания.