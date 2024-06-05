Как экономика помогала Пушкину писать сказки?

Экономические "штучки" в сказке Пушкина, которые актуальны и сегодня

2:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пушкин получал скудные доходы от владения имениями и никогда не скрывал, что привык смотреть на литературную работу, как на единственный источник денег. В одном из писем Вяземскому поэт признается: "Я пишу для себя, а печатаю для денег".

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Надо сказать, что обучение в Царскосельском лицее даром не прошло для поэта. Пушкин получил весьма неплохие знания об экономических процессах, был знаком с идеями Адама Смита. Иначе как объяснить, что в произведениях встречаются эпизоды с отсылкой к экономике и маркетингу?

Согласно источникам, экономике в лицее уделялось достаточно времени — к примеру, в мае 1816-го по учебному плану политэкономию давали дважды в неделю по два часа. И самообразование тоже будущему поэту очень помогало — здесь ему не было равных. К примеру, в сжатые сроки освоил английский язык. Правда, с произношением были проблемы. Но современники всегда удивлялись точности его переводов с английского. Вопросы экономики поэта интересовали постоянно. На это указывают воспоминания его современников.

Знаменитые пушкинские слова "Сказка ложь, да в ней намёк!" тоже являются доказательством того, что "намёки" будут постоянными спутниками читателей пушкинских произведений.

И сказки, с которых обычно у читателей начинается первое знакомство с пушкинским творчеством, имеют так называемые "экономические намеки". Например, всем знакомая "Сказка о попе и о работнике его Балде". Зачем поп послал своего работника к чертям? За оброком и недоимкой за три года. Современная экономика также имеет множество проблем, связанных с задолженностью по налогам, заработной плате. И есть различные приемы, способы, меры по "выколачиванию" долгов. Далее по тексту сказки возникает вопрос: каковы экономические условия работы у попа? Балда "ест за четверых, работает за семерых". Надо признать оплата труда — четыре седьмых — по Пушкину идеальная. Если бы Балда ел за троих, но продолжал бы работать за семерых, то протянул бы ноги. И это актуально даже сегодня, если получать 4/7 от стоимости произведенного продукта. А концовка сказки — как рассчитался Балда с попом — своеобразная мораль работодателям: не нужно работника водить за нос — добром это не закончится.

И к 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в 2024 году, как никогда, это актуально.