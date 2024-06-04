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Сбербанк откроет 16 отделений в новых регионах

Сбербанк всё же начнёт работу в новых субъектах РФ

0:48
Экономика

Герман Греф, глава Сбербанка, объявил о планах открыть первые 16 отделений банка в новых регионах России до конца июля в ответ на требование спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

Ранее, во вторник, о подобных намерениях сообщил Андрей Костин, глава ВТБ. Он заявил, что офисы банка сначала появятся в Луганске, а затем в Донецке и Мариуполе.

Крупные российские банки долгое время саботировали работу в Крыму после 2014 года, даже указывая в качестве причины "неопределённость правового статуса полуострова". Введение жёстких санкционных ограничений в 2022 году способствовало большей патриотичности этих организаций. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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