Сбербанк откроет 16 отделений в новых регионах

Сбербанк всё же начнёт работу в новых субъектах РФ

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Герман Греф, глава Сбербанка, объявил о планах открыть первые 16 отделений банка в новых регионах России до конца июля в ответ на требование спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

Ранее, во вторник, о подобных намерениях сообщил Андрей Костин, глава ВТБ. Он заявил, что офисы банка сначала появятся в Луганске, а затем в Донецке и Мариуполе.

Крупные российские банки долгое время саботировали работу в Крыму после 2014 года, даже указывая в качестве причины "неопределённость правового статуса полуострова". Введение жёстких санкционных ограничений в 2022 году способствовало большей патриотичности этих организаций.