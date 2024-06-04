Стало известно, как безопасно давать деньги в долг

Как правильно давать деньги в долг?

2:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Денежные обязательства могут стать причиной конфликтов даже в самых крепких отношениях, включая те, что существуют между близкими родственниками. Юристы настоятельно рекомендуют: если у вас возникло желание предоставить кому-то деньги в долг, необходимо заранее тщательно продумать все возможные риски и оформить такую сделку правильно и документально.

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Первый способ заключения сделки — использование долговой расписки. Она подтверждает право на возврат денег. Заключение расписки рекомендуется даже при небольших суммах, но если заём превышает 10 000 рублей, закон требует оформления такой сделки письменно в соответствии со статьей 808 Гражданского кодекса РФ.

Расписка составляется вручную и заполняется заёмщиком. В документе указываются паспортные данные заемщика, сумма займа, срок и условия возврата, дата составления, а также возможные штрафные санкции (проценты на основную сумму займа), если заёмщик не вернет деньги вовремя.

Второй способ — заключение договора займа. Одной лишь расписки может оказаться недостаточно. Юристы рекомендуют заключать как договор займа, так и оформлять расписку при передаче денег. Без договора заёмщик может утверждать, что он ничего не должен, поскольку получил деньги не в виде займа, а бесплатно или, например, для совместного бизнеса.

Третий вариант — заключение договора залога. Для любого займа можно предусмотреть способы его обеспечения. Один из таких способов — это залог. В этом случае помимо денег можно потребовать имущество должника: например, недвижимость или автомобиль.

Если проценты не будут установлены, они будут равны ключевой ставке Центрального банка РФ — на данный момент это 16% годовых, сообщает сайт aif.ru.

Также следует помнить, что займы до 100 тысяч рублей по договору между физическими лицами по умолчанию считаются беспроцентными, и получить по ним больше изначальной суммы не удастся, несмотря на заключённый договор.