Семьи с невысокими доходами смогут получить семейную выплату с 2026 года

"Семейная налоговая выплата" вводится в России с 2026 года для работающих россиян с двумя и более детьми, чей среднедушевой семейный доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума на человека, сообщает Радио 1.
Это нововведение предполагает фактическое снижение ставки НДФЛ с 13% до 6% для многих семей. Оператором выплаты будет выступать Социальный фонд России.
Пособие будет зависеть от региона проживания семьи и суммы уплаченных налогов. Для получения этой меры поддержки нужно будет подать заявление через Госуслуги или обратиться в клиентскую службу Социального фонда.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?