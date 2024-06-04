Семьи с невысокими доходами смогут получить семейную выплату с 2026 года

Что такое семейная налоговая выплата?

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

"Семейная налоговая выплата" вводится в России с 2026 года для работающих россиян с двумя и более детьми, чей среднедушевой семейный доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума на человека, сообщает Радио 1.

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Это нововведение предполагает фактическое снижение ставки НДФЛ с 13% до 6% для многих семей. Оператором выплаты будет выступать Социальный фонд России.

Пособие будет зависеть от региона проживания семьи и суммы уплаченных налогов. Для получения этой меры поддержки нужно будет подать заявление через Госуслуги или обратиться в клиентскую службу Социального фонда.