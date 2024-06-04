Стали известны факторы, повлиявшие на удешевление нефти в мире

Мировые цены на нефть начали снижаться по ряду причин, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
Напомним, что во вторник стоимость нефти марки Brent упала ниже отметки в 77 долларов за баррель. Это произошло впервые с 5 февраля. По мнению эксперта Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Елены Зотовой, падение цен на нефть связано с реакцией рынка на планы ОПЕК+ по увеличению добычи, объявленные 2 июня 2024 года.
Другой фактор — исчерпание потенциала "осушения" рынка, достигнутого в начале текущего года.
По мнению эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской динамика также связана с пересмотром рисков конфликта на Ближнем Востоке, увеличением поставок со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, уменьшением дисциплины соблюдения квот со стороны некоторых участников ОПЕК+, а также снижением спроса со стороны США и Китая и разгрузкой партий нефти.
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