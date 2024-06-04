Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мочевина и калиевая селитра помогут избавиться от пня
NatGeo: Земля покрылась пресной водой на 500 млн лет раньше предыдущих оценок
Эль Фаннинг может исполнить главную роль в новой части "Хищника"
Цены на детские лагеря в России продолжают расти
Выявлять машины без ОСАГО камеры смогут после 1 октября 2024 года
Cell Immunity: учёные выявили антитела против вируса гриппа В
Хлеб с бразильскими орехами: сытная буханка
Дочь Тимати Алиса удивила бабушку своим заявлением о переезде в Америку
3 простые подкормки для пышного цветения гортензии
Стали известны факторы, повлиявшие на удешевление нефти в мире

Мировые цены на нефть начали снижаться

1:05
Экономика

Мировые цены на нефть начали снижаться по ряду причин, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

Мировые цены на нефть начали снижаться
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Напомним, что во вторник стоимость нефти марки Brent упала ниже отметки в 77 долларов за баррель. Это произошло впервые с 5 февраля. По мнению эксперта Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Елены Зотовой, падение цен на нефть связано с реакцией рынка на планы ОПЕК+ по увеличению добычи, объявленные 2 июня 2024 года.

Другой фактор — исчерпание потенциала "осушения" рынка, достигнутого в начале текущего года.

По мнению эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской динамика также связана с пересмотром рисков конфликта на Ближнем Востоке, увеличением поставок со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, уменьшением дисциплины соблюдения квот со стороны некоторых участников ОПЕК+, а также снижением спроса со стороны США и Китая и разгрузкой партий нефти.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать помидоры в жару

Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?

Главное, не навредить во время полива
Эти средства победят паутинный клещ и тлю
Чем обработать огурцы от паутинного клеща и тли
Желтеют листья огурцов: рассказываем, что поможет решить проблему
NetEase: в России испытывают литографы — и это удивительная новость
Появление САУ "Мальва" под Харьковом обнулит французские CAESAR Дмитрий Плотников Возвращение Ирана: Йемен повысил ставку в войне против Израиля и Запада Любовь Степушова Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Вот как нужно ухаживать за голубикой в июне
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши
Это самая умная порода собак: берите ее, если хотите лучшую из лучших
Это самая умная порода собак: берите ее, если хотите лучшую из лучших
Последние материалы
NatGeo: Земля покрылась пресной водой на 500 млн лет раньше предыдущих оценок
Эль Фаннинг может исполнить главную роль в новой части "Хищника"
Цены на детские лагеря в России продолжают расти
Выявлять машины без ОСАГО камеры смогут после 1 октября 2024 года
Единая валюта БРИКС подорвёт доминирование доллара
Cell Immunity: учёные выявили антитела против вируса гриппа В
Хлеб с бразильскими орехами: сытная буханка
Дочь Тимати Алиса удивила бабушку своим заявлением о переезде в Америку
Мировые цены на нефть начали снижаться
3 простые подкормки для пышного цветения гортензии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников