The Economist: Бэби-бумеры, люди эпохи всплеска рождаемости, необычайно скупы

Бэби-бумеры сегодня экономят, как никогда раньше

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бэби-бумеры в мире — самое богатое поколение, которое когда-либо жило, но они тратят по-своему. Об этом пишет The Economist.

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Термин "бэби-бумеры" происходит от "baby boom", что означает всплеск рождаемости после окончания Второй мировой войны, когда в странах произошел значительный рост числа новорожденных. Сегодня бэби-бумеры находятся на пенсии или близки к этому возрасту

Родившиеся в период с 1946 по 1964 год бумеры все откладывают деньги, мотивируя это все большим сроком выхода на пенсию, риском того, что им придется платить за уход по старости, неизбежной неопределенностью в отношении того, как долго они проживут, и желанием передать имущество своим детям.