Бэби-бумеры в мире — самое богатое поколение, которое когда-либо жило, но они тратят по-своему. Об этом пишет The Economist.
Термин "бэби-бумеры" происходит от "baby boom", что означает всплеск рождаемости после окончания Второй мировой войны, когда в странах произошел значительный рост числа новорожденных. Сегодня бэби-бумеры находятся на пенсии или близки к этому возрасту
Родившиеся в период с 1946 по 1964 год бумеры все откладывают деньги, мотивируя это все большим сроком выхода на пенсию, риском того, что им придется платить за уход по старости, неизбежной неопределенностью в отношении того, как долго они проживут, и желанием передать имущество своим детям.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.