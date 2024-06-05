ВТБ расширяет свою географию деятельности. Андрей Костин, глава банка "ВТБ", на Петербургском международном форуме сообщил, что в Луганске, Донецке, а затем и в Мариуполе скоро откроются офисы.
В настоящее время идет набор персонала. Клиентов пока обслуживают в местных МФЦ. В июле пройдет запуск финансовых продуктов и сервисов.
Увеличение доступности банковских услуг для местных жителей. Это поможет улучшить финансовую грамотность и повысить уровень обслуживания клиентов.
Присутствие офисов в российских городах поможет банку поддерживать доверие и лояльность своих клиентов, предоставляя им удобный доступ к услугам.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.