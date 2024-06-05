Какие штаты американцы избегают в поисках лучшей жизни?

Экономика этих американских штатов оставляет желать лучшего

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эта пятерка штатов не имеет никаких шансов на экономический рост. Высокий уровень безработицы, госдолга, минимальные инвестиции, сокращение численности трудовых ресурсов, минимальный уровень предпринимательской активности — все это сказывается на экономическом состоянии этих регионов.

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Луизиана

В народе часто этот южный штат называют "Штатом пеликанов". Здесь река Миссисипи впадает в Мексиканский залив. А пеликаны здесь постоянные обитальцы. Бурый пеликан — один из символов штата. Поскольку в прошлом этот регион контролировался французами, то и назван был в честь Людовика XIV (во французском произношении — Луи).

Арканзас

Название позаимствовано у индейцев, так называлось племя — в переводе "люди, живущие ниже по течению". Ведущая отрасль — сельское хозяйство.

Западная Вирджиния

Народное название — "Горный штат". Поэтому здесь рельеф не подходит для ведения сельского хозяйства. Ведущая отрасль — туризм. Когда-то здесь добывали уголь. Но снижение спроса на уголь привело к упадку отрасли.

Гавайи

В значительной степени экономика штата зависит от туризма. Живописные ландшафты привлекают туристов со всего мира. Согласно местной легенде, Гавайоала был вожаком первых полинезийских племен, которые переселились на островах тысячи лет назад с других районов Тихого океана.

Миссисипи

В народе этот регион называют "Штатом магнолий". Здесь постоянны ураганы, штормы, которые приносят серьезные разрушения. Свое название штат получил по названию протекающей здесь реки, в переводе с языка индейцев означает "большая река".