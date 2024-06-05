Какие штаты американцы избегают в поисках лучшей жизни?

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Экономика этих американских штатов оставляет желать лучшего

1:50
Экономика

Эта пятерка штатов не имеет никаких шансов на экономический рост. Высокий уровень безработицы, госдолга, минимальные инвестиции, сокращение численности трудовых ресурсов, минимальный уровень предпринимательской активности — все это сказывается на экономическом состоянии этих регионов.

Экономика этих американских штатов оставляет желать лучшего
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Луизиана

В народе часто этот южный штат называют "Штатом пеликанов". Здесь река Миссисипи впадает в Мексиканский залив. А пеликаны здесь постоянные обитальцы. Бурый пеликан — один из символов штата. Поскольку в прошлом этот регион контролировался французами, то и назван был в честь Людовика XIV (во французском произношении — Луи).

Арканзас

Название позаимствовано у индейцев, так называлось племя — в переводе "люди, живущие ниже по течению". Ведущая отрасль — сельское хозяйство.

Западная Вирджиния

Народное название — "Горный штат". Поэтому здесь рельеф не подходит для ведения сельского хозяйства. Ведущая отрасль — туризм. Когда-то здесь добывали уголь. Но снижение спроса на уголь привело к упадку отрасли.

Гавайи

В значительной степени экономика штата зависит от туризма. Живописные ландшафты привлекают туристов со всего мира. Согласно местной легенде, Гавайоала был вожаком первых полинезийских племен, которые переселились на островах тысячи лет назад с других районов Тихого океана.

Миссисипи

В народе этот регион называют "Штатом магнолий". Здесь постоянны ураганы, штормы, которые приносят серьезные разрушения. Свое название штат получил по названию протекающей здесь реки, в переводе с языка индейцев означает "большая река".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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