В Сбербанке сообщили о росте технической оснащённости мошенников с Украины

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, на Украине против россиян действует около 350-400 мошеннических колл-центров. Он отметил, что уровень их технической оснащённости значительно возрос. Об этом Кузнецов рассказал в интервью газете "Известия".
"Центрами телефонного мошенничества остаются колл-центры на территории Украины. И прежде всего в городе Днепр. По данным Сбера, количество этих колл-центров уменьшилось примерно в 2,5 раза", — заявил Кузнецов.
Он подчеркнул, что в среднем злоумышленники совершают до 20 миллионов звонков ежедневно, и примерно 200 тысяч граждан в сутки могут стать жертвами их обмана.
Кузнецов также отметил, что, по оценкам Сбера, в 2023 году мошенники похитили у россиян более 250 миллиардов рублей.
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